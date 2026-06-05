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/ Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,20% alle 04:50
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dell'1,20% alle 04:50
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 66.661,47 punti
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05 giugno 2026 - 04.50
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Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dell'1,20% alle 04:50 e si muove in territorio negativo a 66.661,47 punti.
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