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/ Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,89% alle 04:50
Borsa: Calo per Tokyo, in perdita dello 0,89% alle 04:50
Il Nikkei 225 continua gli scambi a 71.711,67 punti
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23 giugno 2026 - 04.50
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Sottotono Tokyo che passa di mano con un ribasso dello 0,89% alle 04:50 e si muove in territorio negativo a 71.711,67 punti.
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