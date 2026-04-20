Milano 17-apr
48.869 0,00%
Nasdaq 17-apr
26.672 +1,29%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 17-apr
10.668 0,00%
Francoforte 17-apr
24.702 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,1%

SSE a 4.051,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana -0,1%
Indice SSE -0,1% a quota 4.051,43 all'apertura pomeridiana.
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