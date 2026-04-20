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Eurozona: l'EURO STOXX Industrial Goods & Services in forte calo
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
20 aprile 2026 - 15.00
Profondo rosso per l'
indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica
, che retrocede a 1.647,36 punti, in netto calo dell'1,79%.
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