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Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: al centro degli acquisti l'EURO STOXX Industrial Goods & Services
In forte aumento l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che con il suo +2,89% avanza a quota 1.666,44 punti.
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