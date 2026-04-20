Francoforte: giornata depressa per Krones
(Teleborsa) - Pressione sul primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti, che tratta con una perdita dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Krones mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,02%, rispetto a +3,54% del MDAX).
L'esame di breve periodo di Krones classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 130,3 Euro e primo supporto individuato a 128,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 131,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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