Francoforte: giornata depressa per Krones

(Teleborsa) - Pressione sul primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che tratta con una perdita dell'1,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Krones mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,02%, rispetto a +3,54% del MDAX ).





L'esame di breve periodo di Krones classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 130,3 Euro e primo supporto individuato a 128,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 131,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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