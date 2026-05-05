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Francoforte: giornata depressa per Fraport

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: giornata depressa per Fraport
Ribasso per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che presenta una flessione dell'1,95%.
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