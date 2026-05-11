Francoforte: giornata depressa per Krones

(Teleborsa) - Ribasso per il primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti , che presenta una flessione dell'1,89%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Krones rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di breve periodo di Krones sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 126,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 123,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 129,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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