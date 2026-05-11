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Francoforte: giornata depressa per Krones
Migliori e peggiori
,
In breve
11 maggio 2026 - 13.00
Seduta in ribasso per il
primo produttore di impianti per l'imbottigliamento e il confezionamento di bevande e alimenti
, che mostra un decremento del 3,00%.
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