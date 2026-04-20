Milano 14:18
48.200 -1,37%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 14:18
10.602 -0,62%
Francoforte 14:18
24.380 -1,31%

Londra: risultato positivo per BP

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per BP
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo petrolifero inglese, con una variazione percentuale del 2,96%.
Condividi
```