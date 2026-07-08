Milano
15:29
51.993
-0,88%
Nasdaq
7-lug
29.173
0,00%
Dow Jones
7-lug
52.925
-0,25%
Londra
15:29
10.552
-1,07%
Francoforte
15:29
24.992
-1,86%
Mercoledì 8 Luglio 2026, ore 15.46
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi in positivo per Shell
Londra: scambi in positivo per Shell
Migliori e peggiori
,
In breve
08 luglio 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Apprezzabile rialzo per il
distributore di petrolio e gas naturale
, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
Londra: si concentrano le vendite su Shell
Londra: nuovo spunto rialzista per Shell
Londra: scambi in positivo per Shell
Londra: Shell si muove verso il basso
Titoli e Indici
Shell
+1,59%
Altre notizie
Londra: scambi al rialzo per Shell
Londra: andamento negativo per Shell
Londra: Shell scende verso 30,59 sterline
Shell, profitti da trading di gas in aumento "significativo" nel secondo trimestre
Londra: scambi in positivo per Fresnillo
Londra: scambi in positivo per Barclays
Guide
Guida al passaggio generazionale: come impostare il patrimonio di famiglia in ottica di successione
Il passaggio generazionale è un percorso strutturato per fasi, che può durare anni, da preparare in anticipo, perché nelle famiglie con un patrimonio o un’impresa il trasferimento riguarda persone...
leggi tutto