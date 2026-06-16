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Londra: scambi in positivo per Barclays

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Barclays
Seduta vivace oggi per la holding bancaria inglese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
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