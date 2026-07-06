Milano 17:35
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Nasdaq 21:36
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Dow Jones 21:36
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Londra 17:35
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Londra: risultato positivo per Experian

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Experian
Balza in avanti la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,31%.
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