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Maire, quotazioni in calo a Piazza Affari

Migliori e peggiori, In breve
Maire, quotazioni in calo a Piazza Affari
Si muove in perdita il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,47% sui valori precedenti.
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