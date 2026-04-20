New York: andamento sostenuto per ARM Holdings

(Teleborsa) - Balza in avanti la società tech inglese che progetta chip , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,60%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ARM Holdings rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di ARM Holdings mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 175,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 166,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 184,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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