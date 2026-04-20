Milano 17:40
48.207 -1,36%
Nasdaq 19:35
26.541 -0,49%
Dow Jones 19:35
49.379 -0,14%
Londra 17:30
10.605 -0,59%
Francoforte 17:35
24.418 -1,15%

New York: Marvell Technology in rally

Migliori e peggiori, In breve
New York: Marvell Technology in rally
Protagonista il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,88%.
Condividi
```