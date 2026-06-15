New York: Marvell Technology sale verso 310,4 USD
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,83%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.
Il grafico a breve di Marvell Technology mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 310,4 Dollari USA e supporto stimato a quota 293,2. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 327,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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