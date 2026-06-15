New York: Marvell Technology sale verso 310,4 USD

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,83%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marvell Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marvell Technology rispetto all'indice.





Il grafico a breve di Marvell Technology mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 310,4 Dollari USA e supporto stimato a quota 293,2. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 327,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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