New York: scambi negativi per Broadcom

(Teleborsa) - Sottotono la società tech statunitense , che passa di mano con un calo del 2,37%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Broadcom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,82%, rispetto a +5,71% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Broadcom mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 403,4 USD. Rischio di discesa fino a 393,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 413,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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