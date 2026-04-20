Milano 20-apr
48.207 -1,36%
Nasdaq 20-apr
26.590 -0,31%
Dow Jones 20-apr
49.443 -0,01%
Londra 20-apr
10.605 -0,59%
Francoforte 20-apr
24.418 -1,15%

New York: rosso per Broadcom

Migliori e peggiori, In breve
New York: rosso per Broadcom
Sottotono la società tech statunitense, che passa di mano con un calo del 2,37%.
Condividi
```