New York: scambi negativi per Intel

(Teleborsa) - Ribasso per il principale produttore di chip , che presenta una flessione del 3,62%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





La tendenza di breve di Intel è in rafforzamento con area di resistenza vista a 68,19 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 71,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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