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Pesante sul mercato di Piazza Affari l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Pesante sul mercato di Piazza Affari l'indice dei titoli bancari in Italia
Giornata da dimenticare per il comparto bancario a Piazza Affari, che retrocede a 33.960,67 punti, ritracciando del 2,93%.
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