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Piazza Affari: risultato positivo per Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Saipem
Seduta positiva per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che avanza bene dell'1,81%.
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