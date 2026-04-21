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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 26.361,07 punti
In breve
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Finanza
21 aprile 2026 - 03.38
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 26.361,07 in apertura.
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