Milano 10-giu
50.029 0,00%
Nasdaq 10-giu
28.508 -1,98%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10-giu
10.255 0,00%
Francoforte 10-giu
24.195 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 24.407,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 24.407,96 in apertura.
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