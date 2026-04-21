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Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,89% alle 08:20

Il Nikkei 225 allunga a 59.348,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dello 0,89% alle 08:20
Risultato positivo dello 0,89% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 59.348,07 punti.
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