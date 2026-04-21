Milano 20-apr
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Nasdaq 20-apr
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Dow Jones 20-apr
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Londra 20-apr
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Francoforte 20-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,31%

Nikkey a 59.596,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana +1,31%
Indice Nikkey +1,31% a quota 59.596,1 all'apertura pomeridiana.
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