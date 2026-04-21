Milano 17:35
47.903 -0,63%
Nasdaq 20:29
26.523 -0,25%
Dow Jones 20:29
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Cambi: euro a 187,12 yen alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 187,12 yen alle 19:30
Euro a 187,12 sullo yen alle 19:30.
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