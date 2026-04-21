Francoforte: andamento rialzista per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Balza in avanti Redcare Pharmacy N.V, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,68%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +28,88%, rispetto a +4,93% del MDAX).
Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 50,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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