Francoforte: andamento rialzista per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Balza in avanti Redcare Pharmacy N.V , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,68%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Redcare Pharmacy N.V mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +28,88%, rispetto a +4,93% del MDAX ).





Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 52,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 50,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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