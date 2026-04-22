Francoforte: positiva la giornata per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Scambia in profit Redcare Pharmacy N.V , che lievita dell'1,93%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 53,2 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 52. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 54,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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