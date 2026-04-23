Francoforte: movimento negativo per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Si muove verso il basso Redcare Pharmacy N.V, con una flessione dell'1,92%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 52,28 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 49,74. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 54,82.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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