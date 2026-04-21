Meloni, a Hormuz Italia dovrebbe esserci ma serve ok Parlamento

(Teleborsa) - "Noi siamo stati tra i primi a proporre che ci fosse una copertura Onu su una eventuale missione a Hormuz e questo non è stato possibile per un veto che c'è nel Consiglio di sicurezza da parte di Usa e Cina. Vedremo se nelle prossime settimane questo veto può essere superato". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni arrivando al Salone del Mobile di Milano.



"Se non dovesse essere superato, a condizioni date che abbiamo già chiarito, ci deve essere una cessazione delle ostilità e una ampissima adesione internazionale, la postura della missione deve essere solo difensiva - ha concluso -. Io penso che l'Italia dovrebbe esserci ma deve essere il Parlamento a esprimersi".





Sul decreto Sicurezza, che io non considero un pasticcio, stiamo raccogliendo alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati e trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc, perché non c'erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma. Ma la norma rimane, perché è una norma di assoluto buon senso e francamente mi stupisce quello che ho sentito dire dalle opposizioni in questi giorni".



"Ci sono degli importantissimi negoziati in corso e sosteniamo sia quelli che riguardano Islamabad, sia quello che riguarda un altro tema per noi molto importante che è il negoziato diretto Israele-Libano. E quindi vediamo", ha detto la Premier rispondendo a chi le chiedeva della possibilità di estendere il taglio delle accise oltre il primo maggio. "Decideremo sulla base di quello che uscirà da questi negoziati, quali sono le priorità che ci dobbiamo dare rispetto a questa situazione", ha concluso.

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