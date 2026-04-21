New York: andamento sostenuto per Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che lievita del 3,56%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Palo Alto Networks rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Palo Alto Networks è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 179 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 170,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 187.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```