Borsa di New York prosegue in ribasso con pessimismo su Iran

(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi in ribasso, appesantita dalla nuova impennata del petrolio, dopo la ripresa degli scontri in Iran e dopo che il Presidente Trump ha dichiarato "finita" la fragile tregua cn Teheran. Il premio al rischio è tornato ad impattare i mercati, che intanto attendono l'uscita delle Minutes della Fed.



Il Dow Jones è in calo (-1,09%) e si attesta su 52.347 punti; sulla stessa linea, l' S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.478 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (0%); in lieve ribasso l' S&P 100 (-0,23%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+1,13%) e energia (+0,87%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materiali (-2,28%), beni di consumo secondari (-1,89%) e finanziario (-1,60%).



Al top tra i giganti di Wall Street, Nvidia (+2,80%), Cisco Systems (+1,65%), Apple (+1,25%) e Chevron (+0,98%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Express , che prosegue le contrattazioni a -3,57%.



Scivola Sherwin Williams , con un netto svantaggio del 3,49%.



In rosso Boeing , che evidenzia un deciso ribasso del 3,10%.



Spicca la prestazione negativa di Home Depot , che scende del 2,70%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Broadcom (+5,08%), Baker Hughes Company (+4,35%), Texas Instruments (+4,05%) e Monolithic Power Systems (+3,72%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Axon Enterprise , che ottiene -6,06%.



Crolla Palo Alto Networks , con una flessione del 4,62%.



Vendite a piene mani su DoorDash , che soffre un decremento del 4,51%.



Pessima performance per Zscaler , che registra un ribasso del 4,09%.





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