Borsa di New York prosegue in ribasso con pessimismo su Iran
(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi in ribasso, appesantita dalla nuova impennata del petrolio, dopo la ripresa degli scontri in Iran e dopo che il Presidente Trump ha dichiarato "finita" la fragile tregua cn Teheran. Il premio al rischio è tornato ad impattare i mercati, che intanto attendono l'uscita delle Minutes della Fed.
Il Dow Jones è in calo (-1,09%) e si attesta su 52.347 punti; sulla stessa linea, l'S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.478 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (0%); in lieve ribasso l'S&P 100 (-0,23%).
Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+1,13%) e energia (+0,87%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori materiali (-2,28%), beni di consumo secondari (-1,89%) e finanziario (-1,60%).
Al top tra i giganti di Wall Street, Nvidia (+2,80%), Cisco Systems (+1,65%), Apple (+1,25%) e Chevron (+0,98%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su American Express, che prosegue le contrattazioni a -3,57%.
Scivola Sherwin Williams, con un netto svantaggio del 3,49%.
In rosso Boeing, che evidenzia un deciso ribasso del 3,10%.
Spicca la prestazione negativa di Home Depot, che scende del 2,70%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, Broadcom (+5,08%), Baker Hughes Company (+4,35%), Texas Instruments (+4,05%) e Monolithic Power Systems (+3,72%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Axon Enterprise, che ottiene -6,06%.
Crolla Palo Alto Networks, con una flessione del 4,62%.
Vendite a piene mani su DoorDash, che soffre un decremento del 4,51%.
Pessima performance per Zscaler, che registra un ribasso del 4,09%.
```