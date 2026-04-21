New York: ingrana la marcia Steel Dynamics

(Teleborsa) - Brilla il produttore di acciaio , che passa di mano con un aumento del 5,65%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Steel Dynamics rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Steel Dynamics sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 226,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 213,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 238,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```