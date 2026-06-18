New York: vendite diffuse su Steel Dynamics
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio, che tratta in perdita del 6,45% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Steel Dynamics rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Steel Dynamics. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 259,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 248,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 244,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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