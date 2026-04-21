New York: scambi al rialzo per Fortinet

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader nel settore della sicurezza informatica , che tratta in utile del 3,01% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Fortinet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,06%, rispetto a +4,7% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di Fortinet è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 86,69 USD, mentre il primo supporto è stimato a 82,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 90,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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