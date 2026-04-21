New York: scambi al rialzo per Fortinet
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader nel settore della sicurezza informatica, che tratta in utile del 3,01% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Fortinet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,06%, rispetto a +4,7% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico di Fortinet è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 86,69 USD, mentre il primo supporto è stimato a 82,48. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 90,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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