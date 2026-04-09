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New York: scambi al rialzo per Meta Platforms

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Meta Platforms
Bene l'azienda che gestisce Facebook, con un rialzo del 3,06%.
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