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New York: scambi al rialzo per Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Applied Materials
Apprezzabile rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, in guadagno del 2,61% sui valori precedenti.
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