New York: scambi negativi per Apple

(Teleborsa) - Rosso per la casa di Cupertino , che sta segnando un calo del 2,07%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Apple più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del colosso di Cupertino mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 271 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 265,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 276,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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