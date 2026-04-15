New York: positiva la giornata per Apple
(Teleborsa) - Avanza la casa di Cupertino, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.
Il movimento di Apple, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso di Cupertino. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 265,9 USD. Primo supporto visto a 259,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 255,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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