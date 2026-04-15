New York: positiva la giornata per Apple

(Teleborsa) - Avanza la casa di Cupertino , che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.



Il movimento di Apple , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso di Cupertino . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 265,9 USD. Primo supporto visto a 259,8. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 255,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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