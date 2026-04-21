Apple, Trump su Tim Cook: persona fantastica, ha fatto un lavoro incredibile

(Teleborsa) - Apple
ha annunciato che l'amministratore delegato, Tim Cook, si dimetterà
, assumendo il ruolo di presidente esecutivo
a partire dal 1° settembre. Cook, che ha ricoperto la carica di CEO per quasi 15 anni
, sarà sostituito da John Ternus
.
Tra i tanti a commentare la transizione poco dopo la diffusione della notizia, anche il presidente Donald Trump
.
Il presidente Donald Trump ha elogiato il mandato di Cook in un post su Truth Social martedì mattina. “Tim Cook ha avuto una carriera INCREDIBILE, quasi incomparabile, e continuerà a fare un ottimo lavoro per Apple e per qualsiasi altra cosa sceglierà di fare. Semplicemente, Tim Cook è una persona incredibile!!!” ha scritto Trump.
Martedì mattina, intervistato dalla CNBC, Trump ha continuato a lodare il lavoro di Cook. “L'ho conosciuto molto bene”, ha detto Trump. “È una persona fantastica, ha fatto un lavoro incredibile.”