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Apple, Trump su Tim Cook: persona fantastica, ha fatto un lavoro incredibile

Finanza
Apple, Trump su Tim Cook: persona fantastica, ha fatto un lavoro incredibile
(Teleborsa) - Apple ha annunciato che l'amministratore delegato, Tim Cook, si dimetterà, assumendo il ruolo di presidente esecutivo a partire dal 1° settembre. Cook, che ha ricoperto la carica di CEO per quasi 15 anni, sarà sostituito da John Ternus.

Tra i tanti a commentare la transizione poco dopo la diffusione della notizia, anche il presidente Donald Trump.

Il presidente Donald Trump ha elogiato il mandato di Cook in un post su Truth Social martedì mattina. “Tim Cook ha avuto una carriera INCREDIBILE, quasi incomparabile, e continuerà a fare un ottimo lavoro per Apple e per qualsiasi altra cosa sceglierà di fare. Semplicemente, Tim Cook è una persona incredibile!!!” ha scritto Trump.

Martedì mattina, intervistato dalla CNBC, Trump ha continuato a lodare il lavoro di Cook. “L'ho conosciuto molto bene”, ha detto Trump. “È una persona fantastica, ha fatto un lavoro incredibile.”



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