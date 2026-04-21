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Piazza Affari: brillante l'andamento del settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: brillante l'andamento del settore automotive dell'Italia
Performance positiva per il comparto italiano auto e ricambi, che continua la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura precedente.
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