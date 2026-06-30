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Piazza Affari: in calo il settore automotive dell'Italia

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Piazza Affari: in calo il settore automotive dell'Italia
Si muove in retromarcia il comparto italiano auto e ricambi, che scivola a 268.471,91 punti.
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