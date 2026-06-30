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Piazza Affari: in calo il settore automotive dell'Italia
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30 giugno 2026 - 10.00
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Si muove in retromarcia il
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