Milano 17:35
52.959 +0,27%
Nasdaq 21:48
29.787 +1,56%
Dow Jones 21:48
52.983 +0,16%
Londra 17:35
10.652 -0,26%
Francoforte 17:36
25.818 +0,15%

Piazza Affari: rally per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rally per il settore automotive dell'Italia
In forte aumento il comparto italiano auto e ricambi, che con il suo +2,37% avanza a quota 285.009,81 punti.
Condividi
```