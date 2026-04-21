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Piazza Affari: risultato positivo per ERG
Migliori e peggiori
,
In breve
21 aprile 2026 - 12.30
Punta con decisione al rialzo la performance della
società attiva nel settore delle energie rinnovabili
, con una variazione percentuale del 3,05%.
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