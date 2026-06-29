Milano 15:27
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Piazza Affari: scambi in positivo per Reply

Migliori e peggiori, In breve
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Scambia in profit la società di consulenza informatica, che lievita del 2,78%.
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