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Piazza Affari: risultato positivo per Caltagirone SpA

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Caltagirone SpA
Seduta vivace oggi per la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,30%.
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