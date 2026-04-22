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A New York, forte ascesa per ARM Holdings

Migliori e peggiori
A New York, forte ascesa per ARM Holdings
(Teleborsa) - Ottima performance per la società tech inglese che progetta chip, che scambia in rialzo dell'8,79%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a ARM Holdings rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, ARM Holdings è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 196,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 182. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 210,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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