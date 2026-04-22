Boeing, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Grande giornata per il colosso dell'aereonautica , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,21%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Boeing evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante aerospaziale statunitense rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Boeing . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 234,1 USD. Primo supporto visto a 224,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 217,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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