Boeing, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Grande giornata per il colosso dell'aereonautica, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Boeing evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gigante aerospaziale statunitense rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Boeing. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 234,1 USD. Primo supporto visto a 224,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 217,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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