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Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,01% alle 13:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 47.906,86 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,01% alle 13:00)
Milano mostra un +0,01% alle 13:00 e continua gli scambi a 47.906,86 punti.
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